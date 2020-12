Lufthavnen i København har længe været næsten tom for rejsende, men det har juletiden ændret markant på – og nu advarer politiet.

Paskontrollen, bagageudleveringen og ankomsthallen har fredag aften og lørdag formiddag været proppet med mennesker, og det har fået politiet til at opfordre danskerne til at kontakte deres pårørende, som er på vej hjem til jul.

»Vi opfordrer dem til at huske deres familie og venner på, hvad god corona-adfærd er. Det er længe siden, der har været så mange samlet i lufthavnen, og det er vigtigt, at folk husker at holde afstand,« siger politiinspektør fra Københavns Politi, Rasmus Skovgaard.

Sådan så det ud i Lufhavnen ved 23-tiden fredag. Vis mere Sådan så det ud i Lufhavnen ved 23-tiden fredag.

Politiet er selv til stede i lufthavnen, hvor de gør deres bedste for at få de rejsende sikkert ud og ind.

»Fredag aften endte folk med at stå lidt for tæt, så vi hev en megafon frem og fortalte dem, at de skulle huske at holde afstand,« siger Rasmus Skovgaard og fortsætter:

»Det virkede, folk forstod budskabet.«

B.T. har modtaget flere videoer fra fredag aften, hvor man kan se, at folk står tæt i særligt ankomsthallen. Du kan se en af dem øverst i artiklen.