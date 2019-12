En person er torsdag blevet idømt en massiv fængselsstraf.

11 års fængsel lyder dommen fra Retten i Nykøbing Falster på til en 30-årig mand. Dommen drejer sig om indførsel og salg af narko.

Det skriver Lokalavisen.

Den 30-årige er dømt for at have anskaffet sig store mængder amfetamin, ecstasy, MDMA, heroin og ketamin, som han fik leveret til flere adresser i Nykøbing Falster og senere solgte videre.

Manden havde købt stofferne over 'det mørke net' - en del af internettet, som ikke er offentligt tilgængelig, og som indeholder mange af internettets mere lyssky sider, som kriminelle bruger til bl.a. at købe ulovlige stoffer, våben og børneporno.

Retten i Nykøbing Falster besluttede, at manden skulle idømmes 11 års fængsel, da han er tidligere straffet og havde et års reststraf, skriver Lokalavisen.

Den 30-årige ankede imidlertid dommen på stedet, men er fortsat fængslet.

»Dommen er et resultat af en dygtig og omfattende efterforskning foretaget af politikredsens lokale efterforskning i Nykøbing Falster, og jeg er meget tilfreds med dommen i dag,«, sagde anklager Lotte Nielsen torsdag ifølge Lokalavisen.