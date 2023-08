Bispebjerg Hospital er blevet udsat for et indbrud, hvor forskellige former for medicin er blevet stjålet.

Ved indtagelse i store mængder kan de være dødelige, hvorfor politiet nu advarer mod medicin, som kan være i omløb.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

Det er blandt andet tabletter og plastre, der indeholder morfin, metadon, fentanyl, tramadol og oxycodon, som er blevet stjålet.

'Vi opfordrer til, at man kontakter os på 1-1-4, hvis man kommer i besiddelse af medicinen, eller har andre oplysninger om indbruddet', oplyser politiet.

Indbruddet fandt sted enten natten til søndag eller mandag.