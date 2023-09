Torsdag aften er der masser af mennesker samlet midt København på Vestergade.

Det har dog intet at gøre med den forestående landskamp, og stemningen er da heller ikke i nærheden af at være god.

Det beretter B.T.s mand på stedet.

»Stemningen er ret hadsk,« fortæller han.

Det er den, fordi gruppen Generation Identitær skulle have deltaget i et debatinterview på værtshuset Musen og Elefanten. Det interview er blevet aflyst, men det har ikke stoppet Antifa og Kommunistpartiet i at møde og demonstrere imod gruppen.

B.T.s mand anslår, at der lige nu er omkring 300 personer til stede, men det er dog svært at vurdere, hvem der aktivt demonstrerer, og hvem der bare kigger på.

»Der er ikke rigtig nogen fra Generation Identitær. Der er kun én, som holder en moddemonstration mod Antifa og Kommunistpartiet. Så lige nu er det bare ham, der står inde i midten, og så bliver der råbt og skreget af ham.«

Københavns Politi bekræfter, at de er til stede. De fortæller, at der er en anmeldt demonstration og en uanmeldt. Vagtchef Jonathan Wald fortæller, at det for nu foregår stille og roligt.

Opdateres...