Fem personer blev i weekenden afsløret i Københavns Lufthavn.

I to forskellige sager er de sigtet for grov hvidvask, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Søndag eftermiddag blev fire svenske statsborgere i alderen 20-60 år taget i tolden i lufthavnen.

Gennem scanninger af deres kufferter fik Toldstyrelsen en mistanke om, at bagagen indeholdt kontanter. Og det må man sige, at den gjorde. I kufferterne blev der fundet et beløb svarende til omkring 1,8 millioner danske kroner.

De fire svensker blev derfor mandag efter et lukket grundlovsforhør i Københavns Byret varetægtsfængslet frem til 13. november. Alle sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Og i en lignende sag blev en 48-årig mandlig svensk statsborger lørdag varetægtsfængslet frem til 7. november. Han er også sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Manden blev anholdt fredag eftermiddag i lufthavnen, hvor Toldstyrelsen blev opmærksomme på hans kuffert, som viste sig at indeholde 1,6 millioner svenske kroner.

Ifølge pressemeddelelsen har Københavns Politi oplevet flere lignende sager.

»Vi har i løbet af de seneste måneder set flere sager, hvor rejsende ankommer fra Sverige og skal flyve videre fra København. I flere tilfælde har der været forholdsvis store kontantbeløb, som de rejsende har forsøgt at føre ud af landet, hvilket vi formoder er hvidvask,« siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Københavns Politi.

Begge sager fra weekenden bliver nu efterforsket uafhængigt af hinanden.

Københavns Politi har for nuværende ikke yderligere kommentarer til den konkrete efterforskning af de to sager.