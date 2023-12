Nytårsaften er en festaften.

Men det er ikke alle, der kan finde ud af at feste inden for lovens rammer. I Aarhus har Østjyllands Politi set, hvordan der de seneste år har samlet sig flere og flere mennesker på Store Torv, når det nye år skal fejres.

Derfor er det også et af de steder, hvor politikredsen sætter præventivt ind. Det sker med videoovervågning, fortæller de i en pressemeddelelse.

»Vi vil igen i år have en ekstra opmærksomhed på de steder, hvor vi fra tidligere år ved, at der forsamles mange mennesker. Tv-overvågningen på Store Torv skal ses som et ekstra redskab i indsatsen for, at politiet kan sikre ro og orden på stedet,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi.

Her kan du se, hvordan vejene spærres. Foto: Foto: Østjyllands Politi Vis mere Her kan du se, hvordan vejene spærres. Foto: Foto: Østjyllands Politi

Borgerne vil også opleve, at politiets patruljer er endnu mere synlige i bybilledet, og de vil blandt andet have et vågent øje på, at der ikke sker affyring af fyrværkeri på uforsvarlig vis.

»Samt andre former for kriminalitet, som kan opstå, når mange mennesker er forsamlet på et lille geografisk område,« siger politiinspektøren.

Trafikanter, der bevæger sig ud på Aarhus' veje nytårsaften, skal også være opmærksom på, at der vil blive foretaget midlertidige afspærringer på udvalgte strækninger i midtbyen. Dette sker for at kunne sikre, at eventuelle redningskøretøjer ikke forhindres i at kunne komme frem.

Tv-overvågningen og de midlertidige trafikale afspærringer sættes i drift søndag 31. december klokken 18.00 og tages ned igen mandag 1. januar klokken 10.00.