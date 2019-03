Der er gået ild i flere tusinde tons brandbart affald på genbrugspladsen i Randers.

Flere tusinde tons brandbart affald står lige nu i flammer på lossepladsen i Randers på Romalt Boulevard 64.

Det skriver TV2 ØSTJYLLAND.



Brandvæsnet fik anmeldelsen klokken 15:51 og har siden da været på lossepladsen. De har kontrol over branden, men flammerne har forårsaget røgudvikling i området.

- Ilden er der styr på, men vi er ved at finde ud af, om røgen er til gene for beboerne i området, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Peter Tolstrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiets indsatsleder er netop nu på vej til Randers for at vurdere i samarbejde med brandvæsnet, om de skal sende en beredskabsmeddelelse ud til byens borgere, som opfordrer dem til at blive indendøre.

Beredskab og Sikkerhed har tre tankvogne og to sprøjter i gang på stedet. Selvom de har kontrollen over branden, forventer de, at det vil tage flere timer at få has på flammerne.

- Vi kommer i hvert fald ikke hjem til spisetid. Det kommer til at tage lang tid. Der er tale om omkring 2.000 kvadratmeter affald i 3-4 meters højde, der står i flammer, siger indsatslederen ved Beredskab og Sikkerhed, Jørgen Hansen.

Han oplyser, at det er uklart, hvad der har startet branden.

- Branden er opstået i selve affaldsoplaget. Det kan eksempelvis være nogle gamle klude af olie, der har startet det, men det finder vi aldrig ud af, siger han.

Ingen personer er kommet til skade ved branden, men kort før klokken 18.00 oplyser vagtchef Peter Tolstrup til B.T., at røgen som udgangspunkt ikke er farlig, men at man skal lukke døre, hvis man er generet af det.