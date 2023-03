Lyt til artiklen

Flere familier og personer fik ødelagt deres hjem på få timer, da en stor brand udbrød i et lejlighedskompleks i Vanløse i København.

Men branden i marts 2022 kunne være undgået. Det skriver Avisen Danmark.

For der er fejl i brandsikringen i hver tredje bygning. Det viser de undersøgelser, som Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har lavet siden branden i Vanløse.

De mange alvorlige tilfælde, hvor brandsikringen er ikke eksisterende, finder instituttet typisk i den type bygninger, hvor der har været en tagrenovering. Præcis som den bygning, der brændte på Grøndals Parkvej i Vanløse.

»Det var fuldstændig vanvittigt, at det kunne ske. Og fuldstændig uacceptabelt at så mange familier mistede deres hjem hen over en eftermiddag,« siger Ib Bertelsen, direktør for Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), der står bag den undersøgelse, som viser, at brandens omfang kunne være formindsket.

Han forklarer yderligere, at de anslår, at det netop er hver tredje bygning, som har graverende fejl i brandsikkerheden.

Over 100 familier mistede deres hjem i løbet af et splitsekund.

Brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber, F&P, har tidligere oplyst, at det kommer til at koste mellem 200 og 300 millioner kroner at genopføre boligerne.

Årsagen til branden er endnu ukendt. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Årsagen til branden er endnu ukendt. Foto: Presse-fotos.dk

F&P regner med, at genopbygningen kommer til at tage mellem to og tre år.

Branden opstod i ejendommens tagkonstruktion. Men hvad der yderligere skete, er det endnu ikke lykkedes at finde frem til under de brandtekniske undersøgelser fra Københavns Politi.