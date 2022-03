24-årige Frederik Overgaard skulle fredag aften have fejret sin mors fødselsdag med god mad og godt selskab.

Men allerede inden fyraften modtog han et opkald, som skulle vise sig at blive skelsættende.

»Min kammerat ringede mig op og fortalte, at der var brand i mit område,« fortæller Frederik.

Kammeraten blev ikke hængende i røret længe, og lige efter fik Frederik fat på sin bror, som han bor sammen med.

»Det ligner, at det er omkring os,« lød det i telefonen.

Broren blev hængende i røret, til han kom tættere på, og hvad, der mødte ham, fik Frederik op af stolen og ud af døren.

»Jeg kunne bare høre på hans stemme, at det var vores bygning.«

Frederik, som sad på sit arbejde, fik sin jakke på og kom hurtigt op på cyklen, hvorefter han satte kursen mod Vanløse.

Da han kom frem, kunne han se flammerne få ordentligt fat i taget på deres boligblok, der ligger mellem Godthåbsvej og Grøndals Parkvej i Vanløse.

Brødrene stod på gaden sammen med en masse mennesker, men om det var naboer eller tilfældige forbipasserende, kunne de ikke gennemskue.

»Vi stod bare og kiggede på vores lejlighed og håbede på, at brandfolkene fik slukket flammerne på taget. Jeg tror, vi stod der i en halv time, og så kunne jeg pludselig se min seng i flammer.«

Da ilden fik fat i brødrenes lejlighed på tredje sal, valgte de at gå derfra for at tage hjem til deres mor for at markere hendes dag. En dag, der viste sig at blive overskygget af branden, som er blevet kaldt »en af de absolut værste i 15-20 år« af forsikringsselskabet Tryg.

Bygningen står ikke til at redde, men skal rives helt ned, oplyser politiet.

»Jeg kan seriøst ikke engang huske, hvad vi lavede fredag. Vi sad bare.«

Mandag er store dele af etagebygningen ved at blive revet ned, og på siden mod Godthåbsvej er det meste allerede væk.

Derfor står Frederik og hans bror og 89 familier uden tag over hovedet og skal til at finde sig et nyt hjem, hvilket er et arbejde i sig selv.

»I dag har været meget praktisk, hvor vi har ringet ind til forsikringsselskabet. Det er dog hverken i dag eller i morgen, at vi bliver klogere,« siger Frederik.

I mellemtiden har brødrene forsøgt at gribe ud efter hjælp på Facebook i håbet om, at der er nogle, der kan sende dem i en retning af deres nye hjem.

»Vi har boet i lejligheden siden efteråret. Jeg var begyndt at føle, at jeg kunne se mig selv der i mange år.«

Derfor håber han også på, at ham og broren kan finde en lejlighed i samme område.