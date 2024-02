Aftonbladet skriver, at en person er fundet død efter branden i Oceana.

Tirsdag brød branden ud i vandlandet, der er en del af forlystelsesparken Liseberg, som ligger ved Göteborg.

Først fredag har det været muligt for svensk politi at få adgang til de dele af badelandet, der har været brændt ned. Her har de fundet den afdøde person.

Ifølge Aftonbladet kan politiet ikke fortælle, hvor den afdøde er fundet i badelandet.

Brandmænd forsøger at slukke branden. Her ses vandrutsjebanen i brand. Foto: Björn Larsson Rosvall/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Brandmænd forsøger at slukke branden. Her ses vandrutsjebanen i brand. Foto: Björn Larsson Rosvall/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg vil ikke redegøre for omstændighederne omkring fundet af de årsager, at jeg ikke har den information. Måske har vi mulighed for det på et senere tidspunkt,« siger August Brandt, der er presseansvarlig ved den svenske politiregion Vest.

Det var ifølge flere svenske medier en række eksplosioner, der startede branden ved 10-tiden tirsdag – de kunne høres af beboere i byen.

Kort tid efter stod badelandet, der endnu ikke er færdigbygget, i flammer.

En 50-årig mand blev meldt savnet efter den store brand. Det vides ikke, om det er ham, der er omkommet.

August Brandt fortæller, at liget nu skal identificeres og dødsårsagen fastslås.

Mere end 20 mennesker er kommet til skade i forbindelse med branden, hvor 16 er blevet bragt til hospitalet med det, der kaldes 'lettere kvæstelser'.