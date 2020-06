Avedøre Havnevej på Københavns Vestegn er søndag eftermiddag spærret på grund af omfattende oliespild.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Vejen er delvist spærret i nordgående retning mellem Gammel Køge Landevej og Dybenkærvej.

En vognbane er dog åben, skriver beredskabet.

#HBeredskab er til stede på Avedøre Havnevej efter et omfattende oliespild. Avedøre Havnevej er delvis spærret i nordgående retning mellem Gammel Køge Landevej og Dybenkærvej. En vognbane er dog åben. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) June 21, 2020

Oliespildet opstod efter et trafikuheld på strækningen tidligere på dagen.

Det fortæller operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Frederik Ryber, til B.T.

»Der var tale om et eneuheld, hvor en personbil kørte ind i autoværnet. Der var heldigvis ingen personskade, men der opstod et oliespild over en relativ lang vejstrækning,« fortæller han.

Han skønner, at det drejer sig om en strækning på cirka 100 - 150 meter.

Fejemaskine fra Hvidovre kommune er ved at afslutte rengøring af vejbanen. Avedøre Havnevej kan åbne igen indenfor kort tid. https://t.co/AXQZejclCr pic.twitter.com/8pHh9W0vlx — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) June 21, 2020

Derfor har beredskabet strøget kattegrus ud, der skal suge olien op. Det skal nu fejes op. Først når det er sket, kan vejen åbnes helt igen.

Avedøre Havnevej går fra Roskildevej i Rødovre og Avedøre Holme.

Kort før klokken 13 melder beredskabet, at vejen kan åbne igen inden for kort tid.