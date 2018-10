Københavns Politi var kortvartigt onsdag aften i gang med at undersøge en anmeldelse om et skyderi ved Tagensvej og C.J. Brandts Vej på Bispebjerg i København.

Vejen var derfor spærret mellem Tagensvej og Bispebjerg Torv, oplyste Movia, som derfor havde omlagt buslinje 6A.

Kort efter klokken 23.30 fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix, at der dog ikke var meget at komme efter for politiet.

«Vi får en anmeldelse klokken 22.05 fra en borger, der mener at at have hørt et skud ud for Tagensvej 244. Vi rykkede hurtigt og talstærkt ud.«

»Vi har nu undersøgt det så godt, vi overhovedet kan, og der er ingen fysiske tegn på, at der er affyret skud i området,« siger vagtchefen til B.T.

Hvad der har været tale om, ved han ikke, men det er velkendt, at der i perioder, hvor der er mange skyderier i et område, ofte er anmeldelser, der viser sig slet ikke at være skud.

»Om det er en udstødning, der trænger til at blive udskiftet eller noget fyrværkeri, skal jeg ikke kunne sige,« siger Henrik Brix.

Tagensvej er igen åben for trafik.

Så sent som mandag aften var der en anmeldelse om skud i Brøndby Strand på Københavns Vestegn, hvilket er det seneste i en lang række af skyderier i hovedstadsområdet.

I september blev der blandt andet skudt ved Mjølnerparken, der også ligger på Tagensvej.

Også på Lygten, der ligger på grænsen mellem Nørrebro og Nordvestkvarteret, blev der affyret skud i september, ligesom der på Ragnhildgade på Nørrebro var et skyderi 19. september mod en gruppe unge i en bil.

Efter adskillige skyderier i hovedstadsområdet den seneste tid anholdt Københavns Politi 26. septemeber 11 personer, der sættes i forbindelse med den verserende bandekonflikt i hovedstadsområdet.