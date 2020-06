En stor vandlækage skaber tirsdag morgen trafikkaos flere steder i København.

Flere steder på det nordlige Amager og Christianshavn i København siver der efter lækagen vand op igennem asfalten - herunder på en hovedfærdselsåre.

»Torvegade har vi spærret helt af, for der kan man ikke køre,« sagde vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen, til Ritzau tidlig tirsdag morgen.

Også Vejlands Allé er spærret mod Amager ved Digevej. Det fører til store trafikale problemer midt i myldretiden.

Som du kan se i videoen herover er der tirsdag morgen opstået massiv kø på Amager Boulevard som følge af vandlækagen.

Også på Ørestads Boulevard og Stadsgraven er der kødannelse, skriver Københavns Kommune og Vejdirektoratets Twitter-konto, Trafikken Hovedstaden.

Og det kan komme til at tage et godt stykke tid, før de lukkede veje kan genåbnes. Ifølge Københavns Politi vil Torvegade som følge af den omfattende vandlækage være afspærret mindst en dag. Den nøjagtige tidshorisont er stadig ukendt.

Dermed vil det ikke være muligt at køre over Christianshavn mellem Amager og Indre By.

Vandlækage skaber problemer flere steder i København tirsdag den 23. juni 2020. Christianshavn er spærret for gennemkørsel fordi en vandlækage tirsdag morgen skaber problemer på det nordlige Amager og Christianshavn i København. Foto: Nils Meilvang Vis mere Vandlækage skaber problemer flere steder i København tirsdag den 23. juni 2020. Christianshavn er spærret for gennemkørsel fordi en vandlækage tirsdag morgen skaber problemer på det nordlige Amager og Christianshavn i København. Foto: Nils Meilvang

Det vil dog fortsat være muligt at køre til Christianshavn fra begge sider, hvis man har et ærinde, oplyser Københavns Politi.

Trafikken Hovedstaden oplyser, at det også er muligt at cykle på Torvegade.

Hos Københavns Politi lød det omkring klokken 03.00, at problemerne muligvis kan spores til en pumpestation i Ishøj.

Tirsdag morgen er vandmængderne aftaget lidt, men der er skader på kørebanerne. Hofor og entreprenørerne er i fuld gang med at afdække skadernes omfang og udbedre dem.

Vandlækage skaber problemer flere steder i København tirsdag den 23. juni 2020. Christianshavn er spærret for gennemkørsel fordi en vandlækage tirsdag morgen skaber problemer på det nordlige Amager og Christianshavn i København. Foto: Nils Meilvang Vis mere Vandlækage skaber problemer flere steder i København tirsdag den 23. juni 2020. Christianshavn er spærret for gennemkørsel fordi en vandlækage tirsdag morgen skaber problemer på det nordlige Amager og Christianshavn i København. Foto: Nils Meilvang

»Jeg har ladet mig høre, at de helt store maskiner er fundet frem,« siger Henrik Stormer, som har overtaget posten som vagtchef tirsdag morgen.

Hos forsyningsselskabet Hofor kunne kommunikationsrådgiver Charlotte Kany kort før klokken 03.00 ikke bekræfte, at det handler om problemer med en pumpestation.

»Der er flere lækager på vandrør rundt i byen. Det betyder, at man kan opleve vand på fortove og veje, og der mangler tryk i vandhanerne,« sagde Charlotte Kany.

»Vi er i gang med at finde ud af, hvad det skyldes, og hvad tidshorisonten er. Vi beklager de gener, det medfører,« tilføjede hun.

Også Vejlands Allé er fortsat spærret ved Digevej i østlig retning mod Amager. Trafik ad Vejlands Allé i østlig retning ledes i stedet ad Ørestads Boulevard #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 23, 2020

Der er også konstateret vandlækage i krydset Vejlands Allé og Digevej. Politiet har derfor spærret Vejlands Allé i østlig retning mod Amager.

Her kan det tage flere dage, før arbejdet er færdigt, og folk anbefales at køre ad Ørestads Boulevard, hvis de skal i østlig retning.

Som nævnt ovenfor har afspærringerne dog ført til massiv kø på blandt andet Ørestads Boulevard.

Politiet oplyste tidligere på natten, at der var meldinger om, at vandet var kommet ind i lejligheder.

Men kort før klokken 05.00 oplyser vagtchefen, at der ikke umiddelbart har været vand i nogle lejligheder.

Første anmeldelse kom klokken 00.54. Også brandvæsnet er tilkaldt.