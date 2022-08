Lyt til artiklen

Et stort trafikuheld er tirsdag tidlig eftermiddag fundet sted på Kongelundsvej på Amager.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Her skrives det helt kort, at uheldet er et, man er rykket massivt ud til.

»Hovedstadens Beredskab er talrigt og hastigt på vej,« lyder det kort.

Endnu står det ikke klart, hvor mange involverede biler, der er tale om.

Det står heller ikke klart, om der er personer, som er kommet til skade eller hvor længe, man forventer at være på stedet.

B.T. følger sagen.