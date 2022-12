Lyt til artiklen

Østjyllands Politi er sammen med brandvæsenet fredag aften hastet mod en adresse i Bredgade i Grenå.

Det skyldes en »voldsom brand i en villa i det centrale Grenå,« fortæller vagtchef Flemming Lau til B.T.

»Vi er næste lige landet på stedet og er ved at få et overblik, så mere kan jeg ikke sige for nu.«

Billeder fra stedet viser både kraftige flammer og røgudvikling fra husets vinduer.

