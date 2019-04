Et større antal brandfolk blev mandag formiddag kaldt ud for at nedkæmpe en brand i et pizzeria i Brøndby.

Alarmen om branden på Nygårds Plads indløb lidt før klokken 10.30, oplyser Københavns Vestegns Politi.

I samme bygning er der andre forretninger, blandt andet en Netto, og hele bygningen er spærret af. Brandfolkene forsøger at undgå, at tagbranden spreder sig.

28 brandfolk deltager i indsatsen fra Hovedstadens Beredskab, skriver det regionale medie sn.dk. Røgen kunne ses langvejs fra.

Politiet oplyser, at ingen personer er kommet noget til.

Opdateres...

/ritzau/