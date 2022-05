Politi og brandvæsen rykkede natten til fredag massivt ud til Københavns centrum, hvor der var melding om en brand.

Det viste sig at være ild i en baggård i Hovedvagtsgade tæt på Kongens Nytorv, der spredte sig til en omkringliggende bygning.

»Vi fik anmeldelsen klokken 02.11, og det viste sig, at det var ild i en pappresser i baggården.«

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix, til B.T. fredag morgen.

»Ilden spredte sig til en bygning i nærheden, hvor et værelse på 1. salen blev temmelig raseret af branden,« tilføjer vagtchefen.

Ejendommene i området består af en blanding af erhverv og beboelse, og enkelte beboere blev kortvarigt evakueret, mens brandslukningen stod på.

»Alle er tilbage i deres lejligheder, og ingen kom noget alvorligt til. To personer blev kørt til tjek for røgforgiftning,« siger Henrik Brix.

Tæt på brandstedet ligger også flere restauranter og barer, som gæsterne måtte forlade, da brandvæsenet rykkede ud.

»Vi havde lidt udfordringer uden for Café Victor og et par andre steder, som skulle tømmes for feststemte unge mennesker. Vi måtte bruge massiv dialog for at få dem til at forlade området, men da de forstod situationens alvor, gik det fint,« siger vagtchefen.

Brandvæsenet fik hurtigt ilden under kontrol, så den ikke spredte sig yderligere.

Mens slukningsarbejdet stod på, blev en del gader omkring Kongens Nytorv afspærret, men der er helt åbnet igen.

Det er endnu uvist, hvad brandårsagen er.