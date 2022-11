Lyt til artiklen

Torsdag aften kunne borgere ved Søerne i København se en stor udrykning fra politiet.

Og det var der god grund til, forklarer vagtchef hos Københavns Politi, Dyre Sønnicksen.

»Vi fik en anmeldelse om, at en fyr blev jagtet rundt i et stillads og alt muligt af fem bandemedlemmer, som havde pistoler. Så vi sendte masser af styrker frem.«

Men da politiet nåede frem til stedet, var der ingen bandemedlemmer at se, da de, ifølge anmelder, netop var kørt fra stedet i hele fem biler.

»Vi blev derude og talte med folk for at se, om der var nogle vidner, men anmelder var den eneste, der havde set noget. Der var ingen andre, der havde set nogen på et stillads eller biler, som var kørt væk. De eneste biler, de havde observeret, var da vi kom.«

Derfor bruger Københavns Politi nu i stedet kræfterne på at finde ud af mere om, hvem anmelder er, og om han eventuelt skal sigtes for falsk anmeldelse.