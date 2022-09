Lyt til artiklen

En mand har fået sig en voldsom forskrækkelse onsdag aften.

For da han forlod Operaen i København i sin bil, endte han pludselig i vandet.

Det fortæller Københavns Politi til B.T.

»Manden har været i operaen og skulle hjem. Og på en eller anden vis rammer han ved siden af broen og ender i vandet,« fortæller Dyre Sønnicksen, vagtchef ved Københavns Politi.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Heldigvis formår manden med hjælp fra en buschauffør at komme ud af bilen og op af vandet.

»Det kunne have været endt galt. Men han slap med en chokoplevelse. Han er umiddelbart okay udover, at han selvfølgelig er rystet,« fortæller vagtchefen.

Politiet er fortsat på stede, hvor de skal finde ud af, hvordan de får bilen op af vandet igen.

»Vi er nu i gang med at finde en kran, der kan løfte den op. Bilen er fyldt med olie og brændstof, så den skal ikke lægge der,« slår han fast.

Hvad der præcis er gået forud for ulykken, og hvordan manden kunne ende i vandet, mangler de stadig afklaring på.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.00.