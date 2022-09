Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag omkring middag er brandvæsen og beredskab rykket ud til Pilestræde i Indre By.

Her er Berlingske Medias lokaler blevet evakueret, efter en brandalarm gik i hele ejendommen.

Flere biler og vogne fra Københavns Brandvæsen og Hovedstadens Beredskab er ankommet til adressen.

Brandvæsnet har forladt stedet. Det gjorde de omkring klokken 12.45.

Endnu står det ikke klart, hvad evakueringen skyldes.

Til B.T. oplyser vagtchef hos Københavns Politi Dyre Sønnichsen, at man er blevet varskoet om udrykningen af beredskabet, og man står standby, hvis det skulle kræves.

En intern mail fra Berlingske Media i forbindelse med evakueringen slår fast, at der ikke er tale om en øvelse.

I en senere mail forklares det, at grunden til brandalarmen er et trykfald på et sprinkleranlægget i bygningens kælder.

»Der er tilkaldt tekniker for at servicere anlægget,« lyder det.