Bornholms Politi kan endnu ikke sige, om der personer i vandet ved Dueodde på Bornholm, hvor en kæntret gummibåd er observeret med bunden opad søndag eftermiddag.

Over for B.T. meddeler Bornholms Politi, at både indsatslederen fra politiet og beredskabsstyrelsen er på plads ved Dueodde, og ifølge TV 2 er der sendt to helikoptere i luften. Den ene helikopter kommer fra det danske forsvar, imens den anden er fra Sveriges kystredningstjeneste.

»Vi fik en anmeldelse om en kæntret gummibåd kl. 14.54. Vi har endnu ikke fundet fundet noget mistænkeligt omkring båden, men det er det, vi nu skal finde ud af,« siger vagthavende ved Bornholms Politi, Morten Kronbo, til B.T.

Ifølge TV 2 har vidner tidligere på dagen set en mand gå ned til stranden med en gummibåd.

På Twitter skriver Forsvaret, at de bistår redningsaktionen med flere skibe:

Eftersøgning efter formodet person i vandet ud for Dueodde på Bornholm. @forsvaretdk har indsat flere skibe og en redningshelikopter. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) July 29, 2018

Ved Søndervig i Vestjylland havde myndighederne tidligere søndag en helikopter i luften, hvor mand var set i havsnød.

»Der er en livredder, der har set en mand i havsnød,« lød det fra vagtchef Bjarne Askholm til Ritzau.

Kort efter klokken 18 kunne politiet meddele, at helikopteren havde gennemfløjet området flere gange uden at finde noget, hvorfor man indstillede redningsaktionen.

B.T. følger sagen...