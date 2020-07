Overfladereddere, specialdykkere med båd, helikopter og drone.

Det er blot noget af det, som Hovedstadens Beredskab onsdag aften satte ind for at finde en person i vandet ved Amager Strand.

Personen blev karakteriseret som 'en savnet svømmemakker', skrev Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Også politi og ambulance var til stede ved stranden.

Anmeldelsen kom kl. 19.07, fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix:

»Hovedstadens beredskab er ude for at lave noget øvelse. Under øvelsen henvender en person sig til beredskabet og fortæller, at han mangler sin makker. Beredskabet slår derfor alarm via deres systemer, og vi bliver så involveret i hændelsen og sætter en større eftersøgning i gang,« siger vagtchefen.

Eftersøgningen når dog ikke at vare længe. For bedst som redningsmandskab fra luften, til vands og til lands er der godt nyt fra vandkanten.

»Det viser sig, at makkeren har svømmet længere, end de to kammerater har aftalt og er stoppet sin svømmetræning. Den savnede makker retter henvendelse til beredskabet på land for at høre, hvad der foregår, og hvem de leder efter. Og det er jo så ham, de leder efter. Han har det godt. Så det var stort ståhej for ingenting,« siger Henrik Brix.

Eftersøgningen nåede at vare omkring 45-50 min.