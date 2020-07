Tre børn er tirsdag eftermiddag fløjet til Rigshospitalet efter en stor redningsaktion ved Hornbæk Havn.

Det bekræfter Nordsjællands Politi til Ritzau.

»Anmeldelsen lyder på en mulig drukneulykke, men mine kollegaer er stadig ved at danne sig et overblik over, hvad der helt præcist er sket deroppe,« siger Camilla Priegel, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi, til B.T.

Politiet kan ikke kan sige noget om børnenes tilstand på nuværende tidspunkt.

Ifølge B.T.s medarbejder på stedet har der været flere ambulancer og to redningshelikoptere til stede under redningsaktionen.

Politiet har lige nu ikke yderligere oplysninger.

Opdateres...