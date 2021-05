Tre personer er søndag kæntret i en kano ved Arresø i Nordsjælland, hvor én person fortsat savnes.

Det har sat gang i en større redningsaktion, hvor flere enheder deltager.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Her bekræfter man, at to personer – to mænd i midt 20'erne – er kommet i land, men en tredje person, også en mand, mangler.

»Da vi lander deroppe sammen med Brand og Redning Frederiksborg finder vi to personer, som selv er kommet i land drivvåde, og de siger så, at der mangler en tredje person. Ingen af dem bar redningsvest. Så vi mangler desværre en tredje person,« siger vagtchefen til Ritzau.

Frederiksborg Brand & Redning oplyser på Twitter, at dykkere, redningsbåd og indsatsleder er på stedet og deltager i eftersøgningen.

Også en helikopter er i luften over stedet, hvor kæntringen skete.

Kæntringen er sket ved Auderød Havn ved Arresø.

B.T. følger sagen.