Forsvaret har fredag aften iværksat en redningsaktion ved Thyborøn.

To personer om bord på en fiskekutter har fredag aften meldt om vand i maskinrummet på en fiskekutter mellem Nørre Vorupør og Thyborøn.

Det oplyser Forsvaret til B.T.

»Vi har en redningsbåd ude ved fiskekutteren, og den har sat pumper om bord på fiskekutteren for at tømme den for vand,« oplyser vagtchef i Forsvaret Ole Theill Sørensen til B.T.

»Så har vi en redningshelikopter i luften, der er standby, mens redningsbåden forsøger at tømme fiskekutteren.«

Han oplyser videre, at det ikke vides, hvorfor fiskekutteren er begyndt at tage vand ind.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.