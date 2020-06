Tirsdag aften er der en stor redningsaktion i gang i Guldborgsund.

Her leder man efter en 56-årig lystfisker, som man mistænker for at være faldet i vandet.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»Vi kan ikke finde ud af, hvor han er, så vi mistænker, at han kan være faldet i vandet. Derfor er vi ude med redningsbåde og helikopter for at lede efter ham i området lige nu,« siger vagtchef Henrik Karlsen.

Opdateres...