Både politi og redning fra beredskabet i Sønderjylland var kortvarigt i aktion ved Lakolk Strand på Rømø.

Her lød meldingen, at to personer på paddleboards var ved at drive bort fra kysten.

Det oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

I en ny opdatering fra politiet skriver politiet, at aktionen er afblæst.

De har været på stedet, hvor en person på et paddleboard var padlet ud efter en gummibåd, som var drevet fra land.

Personen havde dog ikke brug for hjælp, kunne vedkommende oplyse.

Derfor aflyser politiet redningen.

De opfordrer dog til, at man er opmærksom på sine badedyr m.v., når man er på stranden - specielt hvis der er fralandsvind.