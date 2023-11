23 personer er blevet identificeret som købere af Tramadolpiller via en salgstelefon.

En telefon, som Midt- og Vestjyllands politiet fandt i forbindelse med beslaglæggelsen af mere end 18.000 Tramadolpiller i august 2023.

Her fandt en gruppe skoleelever en pose med piller i et skovområde i Holstebro. Kort efter blev en 20-årig mand varetægtsfængslet for at have været den formodede ejer af pillerne.

Nu er politiet så slået til i Holstebro, Struer og Aulum, hvor en stor ransagning tirsdag blev foretaget og 23 personer sigtet for køb af det stærkt vanedannende stof.

»Vi ser flere og flere, som bliver taget med tramadol-piller, og vi er meget bekymrede for den tendens, da det er et stærkt vanedannende stof. Vi vil med vores indsats gerne sende et stærkt signal om, at vi holder øje med både købere og sælgere også af dette stof,« fortæller politikommissær Knud Lauridsen fra lokalpolitiet i Holstebro.

På de fleste adresser blev der fundet mindre mængder af euforiserende stoffer herunder hash, skunk, kokain og Tramadolpiller.

Derudover blev der på en adresse fundet 9.000 kr. og på en anden 84.900 kr. i kontanter, som politiet mistænker stammer fra salg af euforiserende stoffer.

Tramadol er et lægemiddel, der virker ved at dæmpe impulser til nervesystemet. Siden 2022 har det været på Sundhedsstyrelsens liste over euforiserende stoffer. Derfor er det ulovligt uden recept.

