Politiet leder i øjeblikket efter to unge mænd med tatoveringer i ansigterne, idet de stak af efter at have påkørt en kvinde i Rødovre.

Det fortæller vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi til BT.

Ifølge politiet flygtede mændene fra stedet, efter de var stødt sammen med en anden bil, hvori der sad en kvinde, som blev fastklemt. Ulykken skyldtes angiveligt, at mændene ved 18-tiden kørte over for rødt i krydset ved Tårnvej og Slotsherrensvej.

Mændene flygtede fra stedet til fods, og politiet håber nu på borgernes hjælp.

'Kig efter dem i området,' lyder opfordringen fra Københavns Vestegns Politi på Twitter:

Vi efterlyser 2 unge mænd begge iført mørke jakker, brune bukser, army cut (kort i siderne, lidt længere på toppen) tatoveringer i ansigtet.

Ved 21:20-tiden søndag aften fortæller vagtchefen, at man fortsat leder efter de to mænd, og at man ikke har fået nogle spor at gå efter i sagen, men at man har sikret sig tekniske beviser fra ulykkesstedet.

»Vi søger stadigvæk efter dem,« siger Lars Guldborg.

Den kvindelige bilist blev efter ulykken kørt på skadestuen, da hun havde mavesmerter, og man ville derfor undersøge og tjekke, om hun havde nogle indre skader.

»Vi er rimelig fortrøstningsfulde, for hun var ved bevidsthed og kunne tale, da hun blev kørt til hospitalet, og hun havde ingen synlige skader på kroppen,« siger vagtchefen.

Hendes præcise tilstand kendes dog ikke.

De eftersøgte mænd er begge iført mørke jakker, brune bukser og har såkaldt army cut. Det vil sige, at håret er kort i siderne og lidt længere i toppen.

Begge mænd er tatoveret i deres ansigter.

