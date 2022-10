Lyt til artiklen

Flere patruljevogne med udrykning og kampklare betjente med våben vakte lørdag formiddag en del opsigt på Odense Universitetshospital.

Politiet frygtede, at en bevæbnet mand med muligvis skumle hensigter havde bevæget sig ind på et område med mange mennesker på hospitalet.

Men forklaringen viste sig at være langt mere fredelig, da der var tale om en ung mand på vej til rollespil med et legetøjssværd på ryggen.

»Vi fik kl. 10.02 en melding fra et vidne, der fra hospitalets område havde set en mand gå forbi med noget på ryggen, som godt kunne være en riffel. Det var vi jo nødt til at reagere på,« forklarer vagtchef Peter Vestergaard fra Fyns Politi til B.T.

»Vi fik ikke andre anmeldelser om manden, og det område på hospitalet, hvor han gik ind, er en slags ankomstområde, hvor der traditionelt opholder sig mange mennesker. Derfor drønede vi afsted for at finde ud af, hvad det kunne dreje sig om,« fortsætter vagtchefen.

»De vi kommer derud, finder betjentene ham ret hurtigt – inden for et par minutter. Det viser sig, at der er tale om en 22-årig mand, der var på vej til rollespil med et legetøjssværd på ryggen. Han har egentligt ikke noget ærinde på hospitalet, men fik simpelthen pludselig bare brug for at låne et toilet.«

»Han havde ikke lige tænkt over, at hans fremtoning godt kunne virke truende for andre, der ikke vidste, at han var på vej til rollespil. Vi efterprøvede hans forklaring ved blandt andet at se på videoovervågningen, og han havde på ingen måde haft en adfærd, der virkede truende. Så da hverken hans adfærd eller legetøjssværdet er ulovligt, nøjedes vi med at vejlede ham om, at det ikke var hensigtsmæssigt at bevæge sig ind på et hospitalsområde med noget, der godt kunne tolkes som et våben. Ellers får det ingen konsekvenser for ham,« siger Peter Vestergaaard fra Fyns Politi.

Han medgiver, at begivenheden godt kunne virke lidt voldsom for de tilstedeværende.

»Når vi får sådan en melding, kommer vi bevæbnede frem,« tilføjer vagtchefen.