Politiet er tirsdag formiddag massivt til stede i Tønder.

»Vi har et mistænkeligt forhold og har spærret af, så ingen kommer til skade,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Strægaard.

Betjente bevæbnet med maskinpistoler og iført sikkerhedsudstyr er på stedet, og beboere i området får ikke adgang til deres huse, skriver JydskeVestkysten.

»Vi skal have foretaget en anholdelse på en adresse,« siger Søren Strægaard, som ikke ønsker at uddybe, hvad manden skal anholdes for.

Politiaktionen finder sted på Strucks Allé.

Her er en strækning på 150 meter mellem Viddingherredsgade i øst og Plantagevej i vest blevet afspærret af Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Vi afventer et indtrængningshold,« fortæller vagtchefen.

En ambulance og en lægebil skulle ifølge JydskeVestkysten også være på stedet.

»Overhold venligst patruljernes anvisninger på stedet,« skriver vagtchefen på det sociale medie X.

B.T. følger sagen...