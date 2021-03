Københavns Vestegns Politi er lige nu massivt til stede ved Ishøjgård i Ishøj.

Her undersøger man en mulig skudafgivelse i nat.

Det skriver politikredsen på Twitter.

B.T. har en medarbejder på stedet, som fortæller, at vedkommende kan se op til seks patronhylstre på vejen.

Her er et billede af et patrolhylster på stedet Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Her er et billede af et patrolhylster på stedet Foto: Presse-fotos.dk

B.T.'s medarbejder på stedet oplyser desuden, at et stort område er spærret af, og at der er cirka seks politibiler ved det eventuelle gerningssted.

Københavns Vestegns Politi skriver, at ingen umiddelbart er tilskadekomne i forbindelse med skyderiet.

Opdateres...