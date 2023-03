Lyt til artiklen



Politiet er mødt talstærkt op ved et hus i Grumløse på Sydsjælland.

Sydsjælland- og Lolland-Falsters bekræfter over for B.T., at de er på stedet, og tilstedeværelsen på adressen sker som led i en verserende efterforskning, men vil ikke uddybe yderligere på nuværende tidspunkt.

Politiet forventer at være til stede ved ejendommen de næste timer.

En fotograf på stedet fortæller til B.T., at der er i omegnen af 50 betjente på stedet.

Opdateres.