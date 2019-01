Københavns Vestegns Politi var massivt til stede i boligområdet Søndertoften i Taastrup.

»Ja, det er rigtigt, vi er derude, men mere kan jeg ikke sige. Vi undersøger et mistænkeligt forhold,« fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Brian Munck, til B.T.

Politiet fik assistance fra såkaldte reaktionspatruljer. Reaktionspatruljer er patruljer med særligt uddannede betjente, der kan træde til i forskellige situationer.

»Jeg kan bekræfte, at vi har anholdt en derude, men jeg vil helst ikke komme nærmere ind på forholdene, for det er en lidt speget affære,« siger vagtchefen.

Foto: Mathias Øgendal

Han understreger dog, at aktionen har været ganske ufarlig.

Ifølge B.T.'s medarbejder på stedet var politiet til stede med flere patruljevogne, to reaktionspatruljer, en hundevogn og derudover brandbiler og ambulancer, som de havde stående på standby.

»Vi fik at vide, at vi ikke måtte filme eller tage billeder med lys eller blitz, så noget kunne tyde på, at de gerne ville overraske dem i huset,« siger B.T.'s medarbejder på stedet.

Ifølge ham anholdt politiet en person, som de kørte væk i en civil patruljevogn.

Politiet skriver omkring klokken 19.15, at de er færdige med aktionen på adressen.