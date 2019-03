Politiet er mandag middag til stede med flere patruljer ved Faxe Ladeplads.

Det oplyser Sydsjællands Politi på Twitter.

Politiet er mere specifikt til stede omkring Kirkevænget.

Klokken 12.40 oplyser politiet til B.T., at en person er død efter en tragisk hændelse.

Fakse Ladeplads. Politiet er tilstede i området omkring Kirkevænget med flere patruljer. Der er ingen fare for offentligheden og der er styr på situationen. Enkelte busomlægninger se evt. rejseplanen. Til pressen. PT INGEN YDERLIGERE OPLYSNINGER. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) March 11, 2019

De understreger, at der ikke er nogen fare for offentligheden, og at der er styr på situationen.

Aktionen påvirker dog trafikken. Der er nemlig flere busomlægninger, som man kan tjekke på rejseplanen, oplyser politiet.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Sydsjællands Politi.

