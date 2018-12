To mænd er tirsdag formiddag blevet anholdt i en stor aktion på Langeland.

Mændene er anholdt i en sag om narkotika, våben og berigelseskriminalitet - altså tyveri.

»Anholdelserne er foretaget som følge af en efterforskning den seneste tid,« siger politikommissær Henning Petersen fra Fyns Politi.

Han kan ikke oplyse andet om de to anholdte, end at der er tale om to danske mænd. De har begge bopæl på Langeland.

Aktionen fandt sted nær Simmerbølle på Langeland.

Det bekræftede vagtchefen ved Fyns Politi, Ehm Christensen, over for B.T. kort før middag.

»Jeg kan bekræfte, at vi er i gang med en anholdelses- og ransagelsesaktion. Mener kan jeg faktisk ikke oplyse lige nu,« sagde han i den forbindelse.

Til Ritzau fortæller politikommissær Henning Petersen, at politiet har beslaglagt 'nogle effekter og ting i relation til efterforskningen'.

»Men jeg kan ikke fortælle, hvad der er fundet,« siger han.

Det er fortsat for tidligt at sige, hvorvidt de to anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør.

Betjente har været på adressen siden tirsdag formiddag, men politiet er ved at pakke ned derude omkring klokken 12.30.

/ritzau/