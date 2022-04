Tirsdag eftermiddag er politiet talstærkt til stede flere steder på Djursland.

Der er tale om igangværende politiaktioner på flere forskellige adresser.

Det bekræfter National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, over for B.T.

Hvad der undersøges, ønsker politiet ikke at oplyse for nuværende.

NSK forventer dog at udsende yderligere information senere på dagen tirsdag, lyder det.

På billeder, som B.T. har modtaget, ses flere politibiler og hunde. Der skulle eftersignede være tale om to forskellige landejendomme ved henholdsvis Sivested ved Kolind og også få kilometer derfra ved Tørsted.

B.T. følger sagen.