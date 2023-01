Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ny sag kaster lys over flere rockerklubbers kamp om Amager.

For efter en stor og koordineret politiaktion mandag er tre mænd blevet anholdt og sigtet i en sag om ildspåsættelse af en industribygning på Bjørnbaksvej i Kastrup, der skete i september sidste år.

Men der er ikke tale om en hvilken som helst bygning. Ifølge B.T.s oplysninger var lokalerne i spil som et nyt klubhus for rockerklubben Satudarah på Amager.

Mens den ene af de tre mænd igen er løsladt, er de to andre på henholdsvis 29 og 39 år blevet fremstillet i grundlovsforhør tirsdag morgen.

Inden de to mænd blev ført tilbage til deres celler, blev sigtelsen læst højt.

Heri fremgik det, at mændene er sigtet for at have hældt benzin på bygningen for efterfølgende at sætte ild til den.

Mens den ene af de to sigtede forholdt sig roligt, var det anderledes for den anden, der sad mere uroligt på stolen og med det samme udbrød:

»Har jeg ikke en advokat eller hvad.«

Han har ifølge B.T.s oplysninger indtil for kort tid siden været medlem af rockergruppen Hells Angels, men er det ikke mere.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der bekræfter, at sagen har tilknytning til rocker- og bandemiljøet.

Videre oplyser de, at de i forbindelse med aktionen mandag har foretaget ransagninger på fem forskellige adresser i Københavnsområdet – et af stederne var hos rockerklubben Hells Angels, der holder til på Amager.

Hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen, og om de bliver varetægtsfængslet, kommer frem senere tirsdag.

Hells Angels har i mange år anset Amager for deres territorium, og ifølge B.T.s kilder er det en torn i øjet på dem, at rivaliserende rockerklubber holder til på Amager.

Satudarah har på nuværende tidspunkt ikke noget klubhus på øen, men samme måned som ildspåsættelsen åbnede Bandidos et klubhus.