Nordjyllands Politi har i løbet af tirsdagen ransaget mere end 10 adresser i Vendsysssel-området.

Det sker som en bekæmpelse af indbrudsmiljøet i Nordjylland.

Under ransagningerne har politiet fundet flere mulige tyvekoster og stoffer. På en adresse valgte politiet at anholde en 46-årig mand, fordi han var i besiddelse af en større mængde hamp-planter og 200 gram hash.

'Den 46-årige har vi anholdt ude på adressen. Vi har sigtet ham for at overtræde loven om euforiserende stoffer - og på grund af mængden mistænker vi manden for at ville sælge det videre,' siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov i en pressemeddelelse.

Årsagen til dagens mange ransagninger er, at politikredsen i november har været meget plaget af indbrud.

Derfor ønskede politiet at sætte en stopper for flere, især fordi julen står for døren, hvor indbrud generelt har en tendens til at stige.

'Med ransagningerne i dag har vi sendt et signal ud i indbrudsmiljøet om, at vi efterforsker målrettet og rykker ud med store styrker. Vores mål er at dæmme op for indbrud - især her op til borgernes juleferie,' lyder det fra Anders Uhrskov.

Vicepolitiinspektøren udelukker ikke, at der senere kommer yderligere anholdelser.