Københavns Vestegns Politi er onsdag formiddag i gang med en stor politiaktion i Hvidovre.

Flere kampklædte betjente med skarpladte våben befinder sig netop nu foran en opgang på Hvidovrevej.

»Vi vil gerne have fat i en person, dom bor i en af lejlighederne, siger vagtchef Torben Wittendorf til B.T.

»Vi vurderer, at han er farlig,« fortsætter vagtchefen.

Manden, politiet vil have fat i, er efterlyst i forbindelse med en straffesag.

»Vi er i kontakt med ham, men han vil ikke komme ud til os,« siger Torben Wittendorf.

Billeder fra stedet viser, at der er spærret af omkring opgangen, hvor politiet er massivt til stede. Flere betjente er iført skudsikre veste og er bevæbnet med maskinpistoler.

»Vi bruger mange ressourcer for at være helt sikre på, at ingen kommer til skade. Hverken andre borgere, betjente eller den eftersøgte,« siger Torben Wittendorf.

Det er ikke første gang, at politiet er til stede ved lejligheden på Hvidovrevej nummer 244.

Også tirsdag og natten til onsdag mødte flere betjente op ved adressen, bekræfter vagtchefen.

»Vi har ledt efter ham (den eftersøgte, red.) siden 15. marts,« siger Torben Wittendorf.

Mens den eftersøgte tilsyneladende ikke var hjemme, de første gange politiet mødte op, befinder han sig onsdag på adressen.

Derfor kan den nuværende politiaktion godt komme til at trække ud.

»Vi har meget tålmodighed,« lyder vagtchefens svar på, hvor længe politiet vil vente på, at den eftersøgte overgiver sig.

På Twitter opfordrer Københavns Vestegns Politi alle i området til at respektere afspærringerne.