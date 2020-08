Mandag aften er Midt- og Vestjyllands Politi talstærkt til stede ved et hus i byen Hurup.

En mand, der angiveligt skal have truet med at skyde offentligt ansatte - herunder politiet - er blevet anholdt.

Det oplyser vagtchef Jens Claumarch til B.T.

»Vi fik en henvendelse i vores lokale efterforskning i Thisted Lokalpoliti om, at en beboer på den her adresse skulle være i besiddelse af nogle ulovlige våben og være kommet med udtalelser om, at hvis der kom nogle offentligt ansatte - herunder politiet - så ville han skyde dem,« forklarer han.

Af den grund gik politiet i gang med at undersøge sagen nærmere og stable en aktion på benene.

Henvendelsen fik politiet sidst på formiddagen mandag, og siden har man arbejdet på at få underbygget sagen.

Omkring klokken 19:00 fik politiet kontakt til en mand i huset, og han er blevet anholdt.

»Det forløb stille og roligt, helt efter vores plan, hvor vedkommende kom ud til os, så vi kunne se, om vedkommende havde noget i hænderne,« forklarer Jens Claumarch.

Man er nu ved at undersøge, om manden skal have fremsat de udtalelser - og om der er ulovlige våben i huset.