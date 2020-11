Efter en biljagt og en større politiaktion er to personer onsdag formiddag blevet anholdt ved Tårnby Stadion.

Det sker efter, at de anholdte forsøgte at stikke af fra politiet.

»Vi eftersatte et køretøj på Amager, som kørte hasarderet. De to personer forsøgte at flygte til Sverige via motorvejen,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Kristian Rohdin.

Politiet fik bragt bilen – en stjålet Audi S3 – til standsning ved Tårnby Stadion.

Men det fik ikke de to personer til at opgive ævred.

»De forsøgte at stikke af til fods, men blev indhentet af betjentene og anholdt,« siger vagtchefen.

Anholdelserne skete klokken 10.30.

»Vi er nu ved at undersøge, hvorfor de forsøgte at stikke af fra os,« siger Kristian Rohdin.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Politiet har en mistanke om, at der kan være tyvekoster i den stjålne bil, men det er ikke bekræftet på nuværende tidspunkt.

Om hændelsen er banderelateret, ved politiet endnu ikke.

Opdateres...