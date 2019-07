Politiet og beredskabet i Syd- og Sønderjyllands Politi er netop nu i gang med en stor aktion i Hokkerup i Sønderjylland.

Både Brand og Redning Sønderjylland bekræfter over for B.T., at de er i fuld gang med en aktion, men kan ikke komme yderligere ind på, hvad sagen drejer sig om.

»Jeg har ikke tid til at fortælle yderligere, vi skal lige have situationen under kontrol,« lyder det fra indsatslederen på stedet til B.T.

Heller ikke hos Syd- og Sønderjyllands Politi har man tid til at fortælle, hvad der sker i området.

Vagtchefen siger ganske enkelt, at han ikke har tid til at snakke med pressen.

Billeder fra stedet viser, at politiet har afspærret en vej ved Hokkerup.

Både politibiler, beredskabsvogne og en ambulance er på stedet.

B.T. følger sagen.