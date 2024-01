Politiet er lige nu til stede ved en adresse i Roskilde, hvor en større aktion er i gang.

Ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi er der tale om en mand, der nægter at lade sig anholde og som har fremført trusler på livet rettet mod en tredjepart.

Vagtchefen fortæller til B.T. at anholdelsesaktionen har været halvanden time undervejs uden nogen egentlig anholdelse.

»Vi forsøger os med dialogens vej, i stedet for at tage folk med magt,« siger vagtchefen.

Der er et større opbud af tungtbevæbnet politi, også en indtrængningsleder er på stedet.

Man har også valgt at køre to ambulancer ud til stedet i tilfælde af, at de skulle blive nødvendige.

Vagtchefen oplyser, at der ikke er nogen umiddelbar fare for borgere i nærheden.

