Fyns Politi er tirsdag eftermiddag i gang med en stor aktion på Tåsinge.

Her frygter man, at en person er bevæbnet i et hus i Bjerreby.

Politiet beder i et tweet folk om at holde sig væk fra området samt at følge politiet anvisninger på stedet.

Der er lige nu adskillige politibiler på stedet, oplyses det yderligere.

Fyns Politi har i øjeblikke gang i en større politiaktion på Tåsinge v/Bjerreby med flere patruljebiler. Det er pgr. af mistanke om en bevæbnet person i et hus. Der kan ikke oplyses nærmere i øjeblikket. Man bedes holde sig væk fra området og følge anvisninger - tak #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 30, 2019

Hvad de nærmere omstændigheder i sagen er, oplyser Fyns Politi i skrivende stund ikke yderligere om.

Opdateres ...