Syd- og Sønderjyllands Politi har tirsdag gennemført en større politiaktion.

Kort efter middag tirsdag slog Syd- og Sønderjyllands Politi til flere steder i en stor politiaktion i Esbjerg.

Formålet med aktionen er endnu ukendt, men B.T.'s mand på stedet oplyser, at politiet har været massivt til stede ved Kvaglundparken i Esbjerg, hvor en person er blevet anholdt, flere biler og i hvert fald én adresse er blevet ransaget.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil endnu ikke oplyse, hvad formålet med aktionen har været, men fortæller, at de udsender en pressemeddelelse inden længe.

Tidligere tirsdag meddelte politikredsen via Twitter, at man var i færd med en større planlagt aktion i Esbjerg, og at der i den forbindelse ikke var nogen fare på færde.

Vi er i øjeblikket igang med en større planlagt aktion i Esbjerg. Der er ingen fare på færde, og vi skal nok melde ud, når vi kan fortælle mere #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 26, 2019

Ifølge Jydske Vestkysten har betjente fra hele politikredsen deltaget i aktionen, ligesom politiets narkohunde også har været i brug.

