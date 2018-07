Politiet er talstærkt til stedet i Gjerlev, nord for Randers i Jylland. Det bekræfter vagtchef ved Østjyllands Politi Flemming Lau overfor B.T.

»Vi har fik klokken 9.56 en anmeldelse ind om noget husspektakel, og det er vi lige nu oppe og undersøge,« siger Flemming Lau.

Politiet skriver på Twitter, at der er tale om en familiestridighed, der har udviklet sig.

'Vi er ved at få os et overblik over, hvad der er sket,' oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Ifølge Flemming Lau er der tale om et landsted, hvor stridighederne har udspillet sig.

Ved du noget om sagen, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Politiet forsøger lige nu at danne sig et overblik over situationen.

Opdateres....