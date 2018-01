Kampklædt politi har søndag eftermiddag anholdt en mand under en større politiaktion i Udby på Tuse Næs ved Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til BT.

Flere lokale har fortalt til TV ØST, at kampklædt politi søndag eftermiddag omringede et hus på Tuse Næs. Samtidig stod der to ambulancer standby i nærheden.

Vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Michael Hvid er yderst sparsom med oplysningerne. Men han bekræfter overfor BT, at en aktion med kampklædte betjente har fundet sted:

»Vi har haft en anholdelsesaktion. Det var her 12.57, og den blev afsluttet for mellem en halv og en times tid siden«, siger han lidt før klokken 16.30.

»Det er en sag, der omhandler nogle trusler, og så har vi valgt at sende noget politi«, tilføjer han uden at ville uddybe sagen nærmere.

Ifølge vagtchefen fandt aktionen sted ved en beboelsesejendom. Vagtchefen vil dog ikke kommentere, om det var beboere fra ejendommen eller noget familie til beboerne, der var involveret.

Han oplyser dog, at ingen kom til skade.