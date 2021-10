Politiet er torsdag eftermiddag massivt til stede ved Nyhavnsgade i Aalborg.

Et vidne fortæller til B.T., at to personer er blevet anholdt.

Den ene af de to anholdte havde blod på sig.

Den anden anholdte blev ifølge vidnet iført en såkaldt DNA-dragt for at sikre spor.



Henter kort...

Vidnet fortæller, at mindst 5 politibiler i løbet af 30 sekunder ankom med fuld fart til stedet.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet...