Syd- og Sønderjyllands Politi vil ikke umiddelbart frigive oplysninger om årsag til indsats.

Politiet er sent søndag aften i gang med en omfattende indsats i Esbjerg.

Der er tale om "en større politiaktion", oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Betjente er indsat i Vædderens Kvarter, fremgår det af meddelelsen.

Politiet oplyser klokken 22.15, at man ikke ønsker at frigive yderligere oplysninger om baggrunden for aktionen.

